Tamara Falcó brilla con este top de lentejuelas rojo y se convierte en nuestra REINA (y ganadora) de estilo de ‘El Desafío’

Sí, estamos llorando. Y es que nos acabamos de dar cuenta que con el final anoche de ‘El Desafío’ de Antena 3 nos acabamos de quedar sin los lookazos de diva de Tamara Falcó la noche de los viernes. Sí, amigas, es lo que tiene la pandemia y el toque de queda. Habíamos cambiado nuestros lookazos, nuestros bailes y nuestras copas por deleitarnos con los de la marquesa de Griñón en la televisión. ¿Y ahora qué haremos? Pero mientras nos lo pensamos, vamos a hablar del lookazo de REINA de estilo que se ha marcado Tamara Falcó para terminar el programa. Sí, sin dudas nuestra ganadora de estilo de ‘El Desafío’ es ella y su estilista Montse Nieto. Como os decíamos hace unas semanas, pon una Montse Nieto en tu vida. ¡BRAVO!

Y es que cada viernes noche nuestras ganas de salir de fiesta para copiarle los estilismos a Tamara iba en aumento. Y como no podía ser de otra manera, para la gran final ha brillado con luz propia y con la de este top palabra de honor de lentejuelas en rojo de The 2nd Skin Co. Un precioso diseño de escote palabra de honor con detalle de maxi lazo cuyo precio no es tan precioso, 620 euros. Un top al que Montse Nieto le ha querido dar todo el protagonismo que se merecía y lo ha combinado con un sencillo pantalón negro de pierna ancha y talle alto de & Other Stories.

Top palabra de honor lentejuelas.

Tamara Falcó final 'El Desafío'.

Y para terminar con este estilismo de DIVA, Tamara Falcó ha lucido la melena recogida con raya al medio en una mini coleta y make up con labios rojos. ¡Diva se nace y no se hace!