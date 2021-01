Tamara Falcó se adelanta al ‘look’ estrella que más llevaremos en primavera: americana, camiseta y vaqueros

Tamara Falcó ya no es que se sume a las tendencias, es que las avanza. Si es las últimas semanas no hemos dejado de ver como diferentes marcas de ropa nos marcaban el camino hasta este look estrella para primavera, ella lo ha lucido ya en enero. Y es que hace días que vemos como el lookbook de Zara se llena de esta combinación: americana, con camiseta casual o básica debajo, vaqueros que hagan tipazo y se puede ser culminado con una gorra en máxima tendencia. Por eso Montse Nieto, la estilista que viste a la marquesa en sus apariciones en ‘El Hormiguero’ de Antena 3, ha querido mostrarnos como se van a llevar las americanas en los próximos meses.

Como dice Montse, el de Tamara Falcó es un look casual, chic y juvenil. Para ello ha combinado una blazer de The Kooples, camiseta de Ikks, vaqueros de &Other Stories y joyas de Tous. ¿Qué te parece? ¡A nosotras nos encanta!