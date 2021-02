Las ganas que tenemos de salir de fiesta son las mismas de copiarle a Tamara Falcó este bustier de lentejuelas de Zara (de diva máxima)

La única parte buena de no poder salir de fiesta por culpa de la pandemia, es poder madrugar un sábado a las 6am para ponerse a trabajar y no tener resaca alguna. Eso sí que como diría nuestra querida Vecina Rubia es un ‘madrugar es de guapas’ en toda regla. Pero no os lo vamos a negar, como echamos de menos salir de fiesta (y eso que yo era poco de discotecas) y eso de ponernos vestidos y lookazos de lo más espectaculares para poder salir a cenar, bailar y de copas con amigas. Que sí, que el estilo comfy, el chándal y todo eso está muy bien pero ha sido ver el lookazo que se marcó anoche Tamara Falcó en ‘El Desafío’ y venirnos toda la moriña de nuestros looks más fashion. ¿Alguien más como nosotras? ¡Necesitamos este bustier de lentejuelas de Zara para cuando volvamos a salir de fiesta!

La culpable de todo esto es la estilista Montse Nieto que se encarga de todos los looks de Tamara Falcó que nos enamoran en ‘El Hormiguero’ y en ‘El Desafío’. ¡Pon una Montse en tu vida! Además, nos encante que además de apostar por marcas low cost como Zara o Mango, también vista a la marquesa más televisiva con marcas ‘made in spain’ en el momento que más o necesitan. ¡Gracias Montse!

BUSTIER LENTEJUELAS PERLAS (25,95€)

Bustier lentejuelas.

