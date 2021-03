Ya puedes casarte con el vestido blanco más famoso de la reina Letizia (y es ‘made in spain’)

¿Quién no se acuerda de ese magnífico vestido de la reina Letizia? Era septiembre de 2019 y la reina Letizia nos enamoraba a todas a las puertas del Teatro Real de Madrid con este diseño ‘made in spain’. Este original modelo diseñado por la firma Lola Li, resultó de una adaptación de los looks de la colección de prêt-à-porter del sello madrileño. La etiqueta se embarca ahora en el universo nupcial con el lanzamiento de una edición limitada de vestidos de novia en la que se han reeditado las creaciones más míticas de la marca y, lógicamente, en su propuesta no podía faltar este modelo. ¿La buena noticia? Que ahora te puedes casar con el vestido de doña Letizia.

Doña Letizia en las puertas del Teatro Real de Madrid en 2019.

Se trata del vestido Carli, así se ha bautizado, se realiza en satén blanco mate y se confecciona con un corte midi. Su patrón cruzado da vida a un drapeado recogido a la cadera y una falda de estilo pareo. Como detalle sutil, encontramos botones dorados en sus puños, sin embargo, su rasgo más identificativo es el escote que está inspirado en las solapas de una americana de smoking.

Doña Letizia en las puertas del Teatro Real de Madrid en 2019.

Y pensando en la nueva generación de novias que buscan una imagen más actual, el vestido Carli es una opción perfecta para dar el “sí, quiero”. La firma madrileña vende ahora el vestido de Doña Letizia en su tienda online y sin necesidad de desplazarse a un atelier para realizar pruebas físicas. Y por 300 €.

VESTIDO CARLI (300€)