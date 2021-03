Sara Carbonero revoluciona Instagram con esta camiseta de Dolores Promesas con un mensaje muy directo: “Dónde quieras estar”

Y no nos puede gustar más. Y es que nosotras, como Sara Carbonero, somos muy fans de las camisetas con mensaje. ¿Quién no se acuerda de aquella mítica camiseta de Dolores Promesas que agotó Sara en sus inicios? Aquel ‘puedo prometer y prometo que no habrá más dolores en mi vida’. Una camiseta que la periodista llevó en 2011 y se convirtió en viral aún cuando no existía Instagram y que confesamos, nosotras también se la copiamos a Sara Carbonero. Y que bien nos iría una reedición de Dolores Promesas en estos momentos de pandemia.

Hoy la periodista ha optado por esta camiseta de nueva colección de Dolores Promesas con un mensaje también muy claro: ‘dónde quieras estar’. ¿Un mensaje para Iker Casillas? Ya sabéis que desde que anunciaron su separación analizamos cada detalle al extremo y no creemos que la elección de esta camiseta en este momento sea casual.

Si hace unos días Sara Carbonero ya lanzaba otra mensaje de empoderamiento femenino con ese ‘libre de etiquetas’, hoy lo ha querido hacer.

Una camiseta gris que Sara Carbonero ha combinado con una sahariana verde, vaqueros pitillo y botines Dr.Martens.

