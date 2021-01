Quién es quién en la serie ‘Love is in the air’

Las series turcas se han convertido en un filón de audiencias para las cadenas de televisión españolas. Primero llegó ‘Mujer’ a Antena 3, convirtiéndose en uno de los programas más visto en el horario prime time, y después respondió Telecinco con la emisión de ‘Love is in the air’.

Esta última ha llegado a la cadena con fuerza, pudiendo verse de lunes a jueves a las 22:00 horas. Además, cada día, por las tardes, se emiten los capítulos en Divinity. También se puede disfrutar en Mitele. ‘Love is in the air’ es una comedia romántica en la que Eda, la protagonista de la serie, quiere cumplir su sueño de terminar sus estudios de arquitectura. En su camino se cruza Serkan un joven adinerado que le propone un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le pagará sus estudios. Aunque Eda está convencida de odiarlo profundamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar.

La serie fue estrenada en Turquía el pasado mes de julio y a España ha llegado en este 2021. En total la serie consta de un total de 28 capítulos.

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Eda Yildiz (Hande Erçel), protagonista de 'Love is in the air'

La gran protagonista de la serie. Sus padres fallecieron cuando era niña pero, a pesar de la tragedia, es una mujer alegre y optimista. Su gran sueño es acabar sus estudios en Italia y convertirse en arquitecta paisajista. De momento, trabaja en la floristería de su tía.

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin), protagonista de 'Love is in the air'

El otro gran protagonista. Su habilidad en el mundo de los negocios le han convertido en un hombre con mucha reputación y prestigio. Adinerado y arquitecto de profesión, es el soltero de oro de la ciudad. Su vida cambia por completo cuando conoce a Eda.

Selin Atakan (Bige Önal)

Ella es una amiga de la infancia de Serkan. De profesión es cirujano plástica y su padre comparte negocios con el de Serkan. Ella es la personas más cercana al protagonista y está enamorada de él, pero cansada de esperarle, decide casarse con Ferit, suscitando desde este momento su atención.

Selin Atakan (Bige Önal), en 'Love is in the air'

Ayfer Yildiz (Evrim Dogan)

Ella es la tía de Eda y su única familia, quien se hizo cargo de la floristería de la madre de Eda. Ayfer es muy cercana a la protagonista, convirtiéndose casi en su mejor amiga.

Kaan Karadag (Ismail Ege Sasmaz)

Podría decirse que Kaan es ‘el malo de la película’. Enemigo de Serkan, también hombre de negocios, aunque no del todo legales.