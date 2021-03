A cuadros nos ha vuelto a dejar La Vecina Rubia con esta falda pantalón de Zara que es perfecta para las chicas que dicen que miden 1,60

Sí, amigas, las que dicen (o mejor dicho, decimos) que medimos 1,60. Porque todas sabemos que cuando lo decimos estamos redondeando. O lo que es lo mismo, nos estamos poniendo unos centímetros de más. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Para ser sinceras, creo que solo dije mi medida real al anestesista cuando me tenía que operar. Que oye, ahí no estamos para bromas. Es lo que tenemos los Minions. Pero oye, que en el frasco pequeño, está el buen perfume. Y La Vecina Rubia lo sabe y nos ha vuelto a crear una nueva necesidad primaveral de Zara. Si el otro día eran cuadros vichy, hoy pasamos a la pata de gallo con esta falda pantalón que es perfecta para ir a la ‘ofi’ y luego de ‘afterwotk’ con las amigas. ‘Afterwork pandemil’, pero al fin y al cabo ‘afterwork’.

Y esta falda pantalón de nueva colección de Zara es perfecta porque al ser de tiro alto alarga las piernas y nos hace parecer más altas, aún con bailarinas como la ha combinado la rubia más famosa de Instagram. Nos flipa además como queda con camiseta negra y una blazer oversize también en negro.

Stories de La Vecina Rubia.

FALDA PANTALÓN PATA DE GALLO (25,95€)

Falda pantalón pata de gallo.

Falda pantalón pata de gallo.