El jersey de punto de corazones de Zara que ha sido un flechazo de amor para Eda (‘Love is in the air’) casi tanto como Serkan y queda perfecto con traje

‘Love is in the air’. Sí, estamos hablando de la serie turca que emite Telecinco y que también nos ha robado el corazón. ¿Tú también te has enganchado? Quién no lo haría con la mirada de Serkan Bolat (inserta suspiros de amor). Nosotras nos hemos enamorado de Serkan y Eda, los protagonistas de la serie, y ellos de la moda española. Y es que Eda nos ha conquistado con su estilo de vestir casual pero muy en tendencia y ya son muchas las prendas que hemos visto lucir a la actriz turca de Mango y de Zara.

Y gracias a esta cuenta de Instagram (@handercelcloset) podemos saber de dónde es cada prenda que luce la actriz turca en la serie. Y esta vez se trata de un jersey de Zara en el color del momento, el verde, con perforados en forma de corazón y aunque nosotras después de verlo en la web nos lo imaginábamos con unos vaqueros, nos encanta como lo ha combinado Eda en la serie con un traje de falda. ¡Lookazo de 10!

JERSEY PUNTO CORAZONES (19,95€)

