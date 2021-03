Las REINAS del boho y de las botas cowboy van a necesitar (como el aire que respiran) este vestido ‘made in spain’ de Marta Hazas

No tendremos festivales de música amigas, pero nosotras nos los montamos en nuestro balcón, en el parque o en cualquier tarde de copas con amigas. Y es que las reinas de los vestidos boho y las botas cowboy somos así. Que no nos falta estar en Coachella para brillar como auténticas diosas del estilo bohemio. Y Marta Hazas es de las nuestras. Porque en pocos días ya es la segunda vez que nos enamora con un vestido de estilo boho y encima ‘made in spain’. Bueno, quién dice vestido, dice VESTIDAZO.

Stories de Marta Hazas.

El vestido de Marta es un diseño perfecto para el entretiempo y además es de firma española. En concreto de Maggie Sweet, una marca para mujeres románticas pero atrevidas que aprecian los detalles que las ayudan a diferenciarse. Además su producción es 100% en España y de manera artesanal, alejándose de la producción masiva. Y por todo eso no nos ha podido robar más el corazón. ¡Todos los vestidos de su web son un flechazo puro de amor!

Stories de Marta Hazas.

Esta vez, Marta Hazas nos ha enamorado con el diseño ‘April’ y nunca mejor dicho perfecto ahora que va a empezar el mes de abril. Un vestido corto liso con cuello redondo, manga larga acabada en goma y falda con vuelo, detalle volante en el bajo. Detalle puntillas en el pecho y falda. ¡Fantasía de lo bonito que es! Y claro está, perfecto para llevar con botas cowboy.

Vestido April.