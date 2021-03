Si Marta Hazas tiene la misma camiseta con mensaje que Sara Carbonero solo puede significar una cosa: que es tendencia y la necesitamos en nuestro armario

Ya no hay dudas. Las camisetas con mensaje vuelven con más fuerza que nunca. Y cómo no, ha vuelto a ser Sara Carbonero la que las ha puesto de máxima tendencia como ya hizo hace 10 años. ¿Quién no se acuerda de aquella mítica camiseta de Dolores Promesas que agotó Sara en sus inicios? Aquel ‘puedo prometer y prometo que no habrá más dolores en mi vida’. Una camiseta que la periodista llevó en 2011 y se convirtió en viral aún cuando no existía Instagram y que confesamos, nosotras también se la copiamos a Sara Carbonero. Y que bien nos iría una reedición de Dolores Promesas en estos momentos de pandemia. O aquellas de la desaparecida marca ‘The Hip Tee’ con la que Sara Carbonero lanzó hasta una colección.

Sara Carbonero en Madrid.

Pues ahora las vuelve a poner de moda, y Marta Hazas también se acaba de apuntar a lucir la nueva camiseta de Dolores Promesas con mensaje de empoderamiento femenino. “Dónde quieras estar”.

Stories de Marta Hazas.