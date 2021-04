No se puede ser MÁS JEFAZA que Lara Álvarez rumbo a Superviviente 2021 con el ‘lookazo made in spain’ más en tendencia

Hace tanto que no viajamos que ya ni nos acordamos de lo que era marcarnos un lookazo para un viaje en avión. Pero ha sido ver a Lara Álvarez poner rumbo a Honduras para Supervivientes 2021 y enamorarnos de dos de las prendas que ha lucido. ¿Los motivos? Que no pueden ser más tendencia y además son ‘made in spain’. Pero no solo por ser marca España, si no porque detrás de esta marca hay una joven diseñadora empoderada de esas que admiramos y que nos hace flipar con cada uno de sus diseños. Sí, estamos hablando de la marca gallega Mekkdes.

Lara Álvarez rumbo a Supervivientes 2021.

¿No sabes de qué marca te hablamos? Imposible. Aunque no lo sepas has visto mil veces las camisetas, vestidos, sudaderas o otras prendas de esta marca gallega. Y no solo a Lara Álvarez, si no también a cantantes como Miriam Rodríguez, Pablo López, Antonio Orozco o a Álvaro de Luna.

Detrás de esta marca que justo cumple 10 años en este mes de abril está la diseñadora y joven fundadora Patricia Ferreira. Las ciudades más cool (NY, Berlín, Londres, París y Barcelona) inspiran el universo Mekkdes; reinterpretando las tendencias de cada una de ellas. La marca ha ido creciendo desde el 2011, a la vez que lo hacía su directora creativa, Patricia Ferreira, a nivel profesional. El premio “Best Thesis Fashion Award” coronaba el fin de sus tres años estudiando moda en IED Barcelona; más tarde, MODAFAD la nombró como una de las mejores diseñadoras jóvenes del momento. Desfilando en dos ocasiones con sus colecciones en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

¿Quieres copiar el lookazo de Lara Álvarez? Aquí lo tienes, amiga.

Sudadera HE crudo PRINT ARMY (80€)

Sudadera.

Gorra negra WILD & FREE (29.95€)