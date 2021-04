Amor a primera vista por el corpiño de encaje (sexy y muy favorecedor) que nos ha descubierto Lucía Rivera

Si eres de las que no tiene miedo a dejar a la vista la lencería, ya sea de forma sutil bajo camisas o tops o dándole el protagonismo total en tus looks, vas a sentir un verdadero flechazo con la última elección de Lucía Rivera. Será ver su look y querer seguir sus pasos esta misma Semana Santa.

Para su última publicación en Instagram, la aclamada modelo ha posado con un espectacular estilismo protagonizado por un corpiño de encaje en tono negro que no hemos podido pasar por alto. Hablamos de una pieza con tirantes ajustables, que ella misma ha decidido no utilizar, realmente sexy y muy favorecedora que pertenece a la firma Rouje Paris, una etiqueta popular en las redes que pertenece a una de las figuras más adoradas de la moda, Jeanne Damas.

Por fortuna, este diseño lencero sigue disponible en la web de la firma francesa por 115 euros. Lucía se ha atrevido a crear un outfit en torno a él y ha decidido sumar únicamente unos sencillos pantalones vaqueros de tiro alto, sin camisas ni chaquetas por encima, otorgándonos un verdadero LOOKAZO. Y tú, ¿te atreverías a seguir sus pasos?

Corpiño Paco de Rouje (115 euros)