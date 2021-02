Flechazo (MÁXIMO) con este mono vaquero de Lucía Rivera que hace tipazo y que llevaría la mismísima ‘Emily en París’ esta primavera

Todo hace indicar que esta temporada de primavera que está a punto de comenzar estará protagonizada por las prendas vaqueras y no por separado, ¡en un mismo look! No hay más que echar un vistazo a nuestro feed de Instagram donde los outfits protagonizados por este clásico tejido de mezclilla se han convertido en un habitual. Y la última en robarnos el corazón ha sido Lucía Rivera con este mono de la firma francesa Rouge que hace tipazo y lo necesitamos ya es nuestra vida esta primavera.

Así nos imaginamos nosotras esta primavera, como la británica que mejor definió el chic parisino convirtió su descaro juvenil en inteligente irreverencia y patentó un estilo magnético que, sí estamos hablando de Jane Birkin. Y es que nos imaginamos con este mono vaquero, melena suelta con flequillo, alpargatas de cuña, y un cesto lleno de flores. ¡Y, Oh lá lá!

El ‘denim’ se ha ido apoderando de todas las prendas de nuestro armario. Pantalones por supuesto, pero también vestidos, camisas, faldas cortas o midi, cazadoras, chalecos y ahora también, los monos. Y este es el que necesitamos en nuestro armario por culpa de Lucía Rivera.

Combinaison MADI (195 €)

Mono vaquero.

