Todo al rojo: 8 sujetadores sexys para conquistar en la noche más romántica del año

La cuenta atrás para el día más romántico del año ha comenzado. Este 14 de febrero, San Valentín, estará marcado por la Covid-19, atrás quedaron los clásicos planes que rodeaban esta fecha tan emblemática, las restricciones y medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas te obligan a reinventarse (una vez más) si quieres sorprender a tu pareja.

A pesar de ello, seguirá siendo un día especial, con o sin celebración, de ahí que no dudemos en enfundarnos en un vestido espectacular o en un total look que sabemos con antelación lo bien que nos sienta. Y ¿qué hay de un estilismo de ensueño sin una lencería espectacular? No hay mejor fecha que esta para estrenar los conjuntos más bonitos y sexys de la temporada. Y si son con el rojo como protagonista, mucho mejor.

Con encaje, con aros o sin ellos, con push up, de triángulo, estilo bralette, satinado... Aquí va una selección de 8 sujetadores rojos totalmente espectaculares para sentirte una auténtica reina (y dejar con la boca abierta)

Sujetador triangular flocado topito de Oysho (5,99 euros)

Oysho

Sujetador forma corpiño de Etam (39,99 euros)

Etam

Sujetador Carioca Hidden Seduction de Intimissimi (29,90 euros)

Intimissimi

Sujetador longline de aros preformado Coco de Hunkemoller (37,99 euros)

Hunkemoller

Sujetador de encaje con aros de H&M (17,99 euros)

H&M

Sujetador Super Push-up Malibu Christmas Stars de Tezenis (5,00 euros)

Tezenis

Corsé push up encaje y tu Gorgeous de Women’secret (17,99 euros)

Women’secret

Sujetador super push up con cintas de Undiz (14,95 euros)