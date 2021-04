Las chicas con pelo rizado van a querer estos cortes de pelo que son SÚPER tendencia, favorecedores y arrasan en Instagram

¿Tienes el pelo rizado y estás pensando en un cambio de look? Si es así, sigue leyendo porque este artículo es todo lo que necesitas.

Indagando a través de Instagram, algo que repetimos cada día y que nos encanta, no solo encontramos prendas que están arrasando entre expertas en moda o looks perfectos para acudir a la oficina (un problema menos) sino también es en esta plataforma donde tomamos nota de las tendencias de belleza que van a triunfar estas próximas semanas. Manicuras, looks beauty y también cortes de pelo, ¡cómo no!

Hay opciones muy diversas para estos próximos meses, algunas realmente atrevidas, pero en el caso de las chicas con el cabello rizado, aquellas que posiblemente en alguna ocasión hayan declarado la guerra a sus bucles por no encontrar la textura o forma que tanto ansiaban, la cosa parece clara. Estos son los cortes de pelo que son súper tendencia este 2021, que no solo resultan muy favorecedores para darle volumen a los rizos sino que además son fáciles de mantener. Lo tienen todo...

Corte bob rizado

Puede que te de miedo cortar tanto, sobre todo si siempre has contado con una larga melena pero después de ver lo bien que sienta (¡y lo que rejuvenece!) tus duras van a desaparecer.

Corte shaggy también para cabellos rizados

Este corte de pelo tan atrevido como favorecedor se ha convertido en uno de los grandes triunfadores de los últimos años.

Media melena a todo volumen

Si lo que buscas es presumir de volumen, de rizos, de melena... este es tu corte de pelo.

Con múltiples capas y flequillo

Es una opción muy fácil de mantener y que además resaltará todos tus rasgos. ¡Y también tus rizos!