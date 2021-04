Las chicas con el pelo muy largo van a querer tomar nota de estos peinados (súper fáciles) que triunfan en Instagram

Si estás aburrida de llevar siempre tu larga melena al aire, tenemos justo lo que necesitas: peinados fáciles de recrear en tu casa, en los que apenas tendrás que invertir tiempo, que son realmente favorecedores y que además están de moda, se repiten una y otra vez en Instagram. ¿Qué más se puede pedir?

Olvídate de pasar horas y horas frente al espejo en busca de la opción más ideal, a veces simplemente está en saber pequeños trucos o pautas, o como muchas veces decimos: en repetir lo mismo una y otra vez. Aquí te dejamos 5 peinado súper fáciles y bonitos con los que será imposible no presumir de tu melena XXL durante estos meses de primavera. ¡Serás la envidia de tus amigas!

Dos moñitos altos

No, no han pasado de moda, siguen siendo una opción segura para pisar el asfalto. Por no hablar de lo sencillo que es hacerlos, apenas tardarás unos minutos y el resultado no puede ser más especial.

Coleta con burbujas

Siempre ha sido uno de los peinados más recurrentes para aquellas con un cabello largo y en 2021 la tradición continúa. No podemos negar que es realmente glamuroso.

Horquillas o pasadores

Si eres de las que quiere seguir llevando la melena al aire pero buscas darle personalidad o un toque más especial a tu look, nada como sumar un par de horquillas en los laterales (si son con perlas o detalles de apliques mejor). Conseguirán retirar los mechones delanteros y además dejaran un peinado más especial y elegante.

También puedes recurrir al clásico pasador, en esta ocasión los mechones delanteros irán unidos en la parte de atrás. ¡Tú eliges!

Coleta totalmente pulida

Todo lo que tiene de sofisticado, lo tiene de sencillo. Este peinado no te quitará tiempo y te dará unos resultados de ensueño. Puedes añadir un lazo, algunas horquillas más especiales o directamente dejar el protagonismo a ese efecto wet de la parte delantera que tanto nos gusta.

Moño bajo desenfadado

No tienes que tener una gran celebración para apostar por este tipo de peinados, no requieren de grandes elaboraciones como siempre has podido imaginar. Y sino mira este vídeo. ¡Ahora solo queremos imitarle!