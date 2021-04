Tamara Falcó estrena la camisa ‘made in spain’ con el estampado más original (de pavos reales) y que mejor combina con tus vaqueros blancos

Sí, esta es nuestra cita de jueves noche en época de pandemia. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Pero nos encanta pegarnos a la televisión y a las redes sociales para seguir ‘El Hormiguero’ y no perdernos ni un detalle del los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca en su tertulia de jueves. Y además anoche el invitado era Dani Martín. ¿Qué más se puede pedir? Pues el lookazo que nos ha dejado la marquesa de Griñón con vaqueros, top blanco y esta camisa ‘made in spain’ con el estampado tan original que le ha dado vida al estilismo.

Se trata de esta blusa con estampado Pavos Reales de “Oasis”, una colección que recrea un paraje, un espejismo lleno de vegetación y aves. Una blusa camisera con pinzas en delantero, cuello camisero pequeño, manga tres cuartos con puño vuelto y de largo estándar que Tamara ha combinado con vaqueros blancos anchos y un top también blanco para darle todo el protagonismo a la camisa.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' con camisa 'made in spain'.

Iñaki y Aitor Muñoz, los hermanos que hay detrás de Aílanto, nacieron en Bilbao en 1968, aunque ambos se trasladaron a estudiar a Barcelona. Allí se graduaron en Bellas Artes e Iñaki, además, completó su carrera con un título en Diseño de Moda. En 1995 comenzaron con su firma, Ailanto, una exitosa andadura que los ha llevado a desfilar en importantes pasarelas del circuito como Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. No es la primera vez que Tamara opta por lucir esta marca, también lució un mono y otra blusa con brillos suya en otro programa de ‘El Hormiguero’.

Blusa Camisera Pavos Reales Roja (155€)