Tamara Falcó tiene el chaleco negro de Zara (que es más tendencia que cualquier americana) y queda genial con tus vaqueros favoritos

Con estilo se nace y normalmente no se hace. Y Tamara Falcó tiene buena maestra a la que salir. Y por eso no nos extraña que muestro su estilazo a diario en su cuenta de Instagram o en la televisión con, nada de chándal ni pintas, ella con un looka básicos en máxima tendencia. Que la hija de Isabel Preysler siempre acierta con su estilo lo estamos comprobando sobre todo en los últimos tiempos, ya sea para salir en la televisión, en su cuenta de Instagram o a la calle y la clave de su éxito está en que sabe cómo combinar básicos que nosotras también tenemos en el armario con prendas de tendencia y alguna que otra pieza más exclusiva que eleva el look. Y ahora lo ha hecho con este chaleco de estructura negro de Zara.

Se trata de este chaleco de estructura de cuello y solapa de Zara con manga sisa con bolsillos de plastrón en delantero con botón metálico. Y Tamara lo ha combinado con un top de punto, vaqueros, cinturón con hebilla y una boina que le da el toque más castizo antes de este 2 de mayo.

CHALECO ESTRUCTURA (39,95€)

