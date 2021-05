Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con esta camisa de bordados nueva colección de Zara que ya está a puntito de agotar. ¡El efecto Amelia!

Una blusa que Amelia ha estrenado para una mañana de campo con unos shorts vaqueros y zapatillas. ¡Lookazo de 10!

BLUSA BORDADOS PERFORADOS (29,95€)

