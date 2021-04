Las chicas de Madrid que están hartas de la lluvia (y ya no saben que ponerse) van a querer copiarle a Amelia Bono su look más cómodo de jueves

Tranquila, que no estás sola. Nosotras también estamos hartas de este tiempo de locos en Madrid. Ya lo dice el refranero español, ‘en abril, agua mil’. Confiemos que con la entrada de mayo el sábado todo cambie. Porque ya no sabemos que ponernos. Que si de gol diluvia y hace un frío invernal, como sale el sol y nos asamos. ¡Bienvenidos looks a capas! Y ha sido ver el estilismo que ha elegido Amelia Bono para este jueves frío y lluvioso en Madrid y volvernos a enamorar.

¡Qué estilazo tiene esta chica! Hasta en chándal y con un look de lo más cómodo, Amelia Bono sabe seguir las tendencias. ¿Las claves de su look? ¡Vamos a copiarla!

1. Sobrecamisa maxi de cuadros

2. Chandal gris

3. Zapatillas blancas