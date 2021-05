Zara lo ha vuelto a hacer: llegan las bolsas y cajas de colores que han revolucionado Instagram (y nuestro armario)

Objeto de coleccionistas. Y es que no dudamos de que las amantes de Zara se van a querer hacer con todas las bolsas y cajas de colores. ¡FANTASÍA! Y es que Amancio Ortega lo ha vuelto a hacer y ahora la experiencia de compra es total. Ya no solo queremos sus vestidos, zapatos, chaquetas, faldas... ¡Ahora también queremos su envoltorio! Y esto solo lo pueden hacer ellos. Y cómo no, nos hemos enterado gracias a @carmeron y su cuenta de Instagram.

Y todo gracias a la nueva colección de Zara Beauty, ya que para celebrarlo todas las cajas de los envíos y bolsas en tienda ahora son de colores. Rosa, morado, naranja, roja y azul. “Que levante la mano la que va a empezar a coleccionar bolsas de colores de Zara”.