La camisa azul de Tamara Falcó es la nueva cazadora vaquera para las chicas MÁS clásicas de Madrid que aman esta tendencia

Qué sí, que parece verano hoy en Madrid. Pero no nos vengamos arriba amigas que todo parece indicar que para el fin de semana vuelve la lluvia. ¡Oh, no! Aunque eso sí, el look de Tamara Falcó nos sirve para todos los días primaverales. Sí, esos de lluvia y los de solazo como hoy. Y es que la marquesa de Griñón tiene claro que la camisa azul es la nueva chaqueta vaquera. Y no tenemos duda que las chicas más clásicas y pijas de Madrid van a amar este look.

Stories del novio de Tamar Falcó.

Y es que el look infalible de Tamara Falcó es el que todos queremos con una camiseta blanca de tirantes y una camisa azul con las mangas remangadas. ¡Oh là là!

CAMISA BRIGHTON (49.90€)