Tamara Falcó se lo pone para una tarde de tenis y tú te lo puedes poner para ir a la ‘ofi’ o de compras con amigas

No hay nada más pijo que ir al tenis, lo sabemos. Y por eso no hay famosa patria (o influencer) que se quiera perder estos días el Mutua Madrid Open. Que a lo mejor de tenis no saben mucho, pero oye, en postureo son las reinas del mambo. Y hablando de postureo y ‘pijismo’, no podía faltar Tamara Falcó en escena. Y además, para ver a su cuñado Fernando Verdasco.

Y como no podía ser de otra manera, Tamara lo ha hecho con un lookazo que reúne todas las tendencias del momento. ¿No te lo crees? Espera a verla.

¿Puede ser más perfecto? Tamara cada día deslumbra más y en esta fotografía parece sacada directamente de Gossip Girl. ¿No estáis de acuerdo? Sin duda se ha convertido en toda una insider de moda y ha sabido salir de su estilo más clásico para convertirse en toda una reina de estilo como su madre.

Tamara Falcó ha lucido un blazer azul marino de rayas, una sudadera blanca con frase en burdeos, vaqueros y botas altas. Y el complemento estrella del momento que nos traslada a Nueva York con esta gorra de la marca Cocowi, una firma que ha creado su hermana, Ana Boyer, junto a su marido Fernando Verdasco. ¿Qué te parece el look de Tamara?