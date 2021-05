Cuando llega María Pombo y encuentra los pantalones blancos de tiro alto que hacen tipazo (y que combinan con los tops MÁS románticos de primavera)

Si en invierno ya fueron tendencia, ahora en primavera y en verano no nos lo vamos a quitar. Sí, estamos hablando de los vaqueros blancos que cada primavera se convierten en nuestro uniforme preferido y María Pombo lo sabe. Pero no solo eso, si no que ha encontrado los vaqueros culotte de tiro alto que hacen tipazo y que además combinan de maravilla con todos los tops más románticos.

Stories de María Pombo.

Se trata de unos vaqueros con bolsillos falsos de vivos en la parte delantera y bolsillos en la parte trasera, de talle alto. Contienen algodón orgánico. Y además, hacen ese ‘efecto tipazo’ que tanto buscamos en unos vaqueros. O lo que es lo mismo, sientan como un guante. ¡Maravilla!

Jeans culotte talle alto (45,99 €)

Vaqueros culotte.