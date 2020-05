Blanca Suárez tiene el look perfecto (con sudadera) para los días de lluvia

Blanca Suárez se ha sumado en plena primavera a la tendencia por la que influencers como Alba Díaz apostaban este otoño- invierno 2019/20. Hablamos de la combinación “abrigo +sudadera”. Estas dos prendas, junto con un pantalón pitillo tobillero y unas zapatillas blancas se constituyen en el outfit perfecto para los días de lluvia. Por eso, ahora que la primavera nos ha abandonado por unos días, Blanca Suárez ha rescatado este look de su armario. Y sabemos cuál ha sido la sudadera por la que ha apostado.

La de Blanca Suárez es una sudadera oversize rosa con capucha de Dolores Promesas. Rotulada en blanco lleva la paralabra “Promesas”. Desde la firma sugieren llevarla amplia como minivestido y cuando consigamos ponernos algo morenitas ¡no será una mala idea! Tiene un precio de 89,90 euros y está disponible en la página web de la marca en todas las tallas de la XS a la L. Su color rosa es perfecto para hacernos brillar en los días más grises. Así que, hoy que el cielo está encapotado en Madrid, no nos extraña que Blanca Suárez se haya decantado por esta sudadera de Dolores Promesas.

Como ves, la actriz ha combinado la sudadera en el rosa pastel que está de moda con un abrigo de espiga en color beige. Tal vez no apetezca demasiado hacerse con este abrigo ahora que estamos pensando en sol y terrazas y sabemos que el mal tiempo será pasajero. Sin embargo, ¡la sudadera es un must have todo el año!