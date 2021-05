No se puede ser más DIVA que Violeta Mangriñán con shorts vaqueros, blazer blanca y top de lentejuelas para un plan de ‘tardeo’

Diva se nace y no se hace. Y Violeta Mangriñán lo demuestra a diario con todas sus publicaciones de Instagram y looks con los que enamora a sus seguidoras de Instagram. Y esta vez lo ha hecho con un estilismo perfecto para un plan de ‘tardeo’ con amigas esta primavera o en verano. ¿La buena noticia? Que vas a poder copiar el look de Violeta este mismo fin de semana, porque vuelven las temperaturas veraniegas.

Violeta Mangriñan ha combinado una blazer blanca de Liu-JO, con unos shorts vaqueros, un top de lentejuelas y unas sandalias de tacón. Y no necesita nada más para marcarse un estilismo de 10.

Blazer de doble botonadura (252€)