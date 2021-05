Si eres de las que adora llevar vestidos de flores en primavera, no vas a poder resistirte al último look de Rocío Flores

Hay prendas que no pueden faltar en el armario de primavera. La camisa blanca, el pantalón beige de pinzas, un buen vaquero que nos haga sentir bien... pero sobre todo un vestido con estampado de flores. No es descabello hablar de él como un perfecto comodín para estas semanas de entretiempo. Y Rocío Flores lo tiene claro.

Rocío Flores con vestido estampado / Instagram @rotrece

La colaboradora de televisión ha compartido una nueva imagen a través de su perfil de Instagram donde deslumbra con un diseño largo en atractivos tonos azules y verdes con este estampado como protagonista. No solo nos ha enamorado, el lazo en la cintura o la abertura frontal son ideales para poder ir con él a cualquier lugar, sino que ha reafirmado que es un indispensable.

En esta ocasión se trata de un vestido de firma española, concretamente es el modelo Wendy de Sesamo by Marta. La buena noticia es que sigue disponible en todas las tallas y seguir los pasos de Rocío no será difícil. ¿El precio? 46,90 euros. Sí, ahora todavía nos cuesta más no sumarlo al armario. ¡Lo tiene todo!

Vestido Wendy de Sesamo by Marta (46,90 euros)