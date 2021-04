Rocío Flores conquista a la audiencia de ‘Supervivientes 2021’ con este vestido de estampado floral y ‘efecto tipazo’

Entre polémica y polémica, Rocío Flores se está convirtiendo en toda una influencer con nombre propio en su cuenta de Instagram. Y buen ejemplo de ello, fue el éxito del vestido que lució ayer en el plató de ‘Supervivientes 2021′ al que acudió como ex concursante del mismo y para apoyar a Olga Moreno. ¿Aún no lo has visto?

Se trata de un vestido de estampad floral con escote cruzado de una tienda de moda online llamada SESAMO by Marta que es la responsable de los últimos estilismos de Rocío Flores, tanto en su cuenta de Instagram como en sus apariciones en el programa de Ana Rosa y en Supervivientes.

Y es que ya sabemos del poder del wrap dress. Potenciador de la feminidad más allá de la edad y el estilo, su corte envolvente que cruza la silueta, el nudo lateral por encima de la línea de la cintura, son algunas de las claves para que sea el vestido por excelencia y que a todas nos siente bien.