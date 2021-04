Rocío Flores revoluciona Instagram con esta bomber floreada (que te hace el look) y mejor queda con pantalones blancos

Entre polémica y polémica, Rocío Flores se está convirtiendo en toda una influencer con nombre propio en su cuenta de Instagram. Y cuando no revoluciona el plató de ‘Supervivientes 2021′ con sus looks, lo hace en su cuenta de Instagram con la que enamora a sus seguidoras y agota todo lo que saca. Si el otro día fue un vestido, hoy es esta bomber floral de su tienda de moda online favorita llamada SESAMO by Marta que es la responsable de los últimos estilismos de Rocío Flores, tanto en su cuenta de Instagram como en sus apariciones en el programa de Ana Rosa y en Supervivientes.

Stories de Rocío Flores.

Rocío Flores la ha combiando con un pantalón blanco y camiseta lencera en el mismo color. ¡Y lookazo!