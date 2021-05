Atenta a los vestidos boho de H&M y Pull&Bear que triunfan en Instagram y que hasta las más bajitas van a querer sumar al armario

En lo que a vestidos de primavera se refiere, las versiones son muy dispares. Encontrar opciones de estilo camisero, con tejidos como el crochet o el lino, con estampados llamativos pero también clásicos, sin mangas o incluso con cortes asimétricos es muy fácil. Si hay algo que despunta en las colecciones estivales son los vestidos, además con diferencia con aquel que está en una segunda posición, como pueden ser los tops o los pantalones fluidos. Pero si nos dieran la posibilidad de destacar un tipo, un estilo de vestido propio de esta época y que además cada vez reúne más adeptos, hablar de aquellos boho chic, con cierto aire hippie de los años 70, sería un gran acierto.

No solo el éxito de los looks de Sara Carbonero, con gran protagonismo para este tipo de diseños, ha sido determinante para que no dejemos de verlos con la llegada de las buenas temperaturas, también la versatilidad que ofrecen y lo que favorecen, sin importar edad o tipo de cuerpo.

La opción con zapatillas quizás sea la menos vista en las calles, posiblemente por la complejidad para combinar ambas, pero tampoco pasa desapercibida y de optar por ella, el triunfo está casi hecho. ¡No hay nada que no podamos llevar con este tipo de vestidos de aires bohemios! Con bailarinas, zapato plano, sandalias, alpargatas... también con tacones, cuñas o incluso botas, ya lo han dejado claro las que más saben de moda.

Si tú también eres una apasionada de este tipo de vestidos boho y estás deseando incorporar nuevas opciones a tu armario de primavera, hemos fichado algunas opciones de las nuevas colecciones de Pull&Bear y H&M. Vestidos que no vas a querer quitarte de encima en toda la temporada. Son tan bonitos...

10 vestidos boho de Pull&Bear y H&M

Vestido corto estampado entredós de Pull&Bear (22,99 euros)

Vestido bordado flores de Pull&Bear (25,99 euros)

Vestido midi tirantes paneles de Pull&Bear (29,99 euros)

Vestido maxi goma canilla de Pull&Bear (29,99 euros)

Vestido corto estampado tirante ancho de Pull&Bear (19,99 euros)

Vestido largo escote en V de H&M (39,99 euros)

Vestido escote en pico de H&M (29,99 euros)

Vestido off-the-shoulder de H&M (29,99 euros)

Vestido mezcla de lino de H&M (29,99 euros)

Vestido con lino de H&M (39,99 euros)