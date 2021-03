Las sandalias han aterrizado en Zara y sabemos cuáles serán las que triunfen entre expertas en moda los próximos meses

La primavera no ha hecho más que empezar y en Zara ya podemos encontrar infinidad de nuevas propuestas en materia de calzado. Alpargatas, bailarinas, mules y, por supuesto, sandalias en todas sus versiones y estilos. Que levante la mano quien esté deseando dar el pistoletazo de salida a los meses de sol y enfundarse en looks de ensueño con ellas como protagonistas.

A pesar de que todavía daremos usos a los botines durante estas próximas semanas -crear estilismos con ellos tras el invierno ya no resulta tan descabellado e incluso podríamos hablar de una de las tendencias más potentes-, serán las sandalias las que comiencen a despuntar en nuestro zapatero a partir de ahora y no está de más comenzar a apostar por cuáles (y cuáles no) queremos sumar. ¿No crees? Nosotras ya hemos comenzado a investigar entre las nuevas propuestas del buque insignia de Inditex que una temporada más parece haber escuchado nuestras plegarias.

Un gran abanico de posibilidades donde destacan las bautizadas como daddy sandals, tendencia que arrasó el pasado 2020 y que volverá a estar en el punto de mira, las sandalias planas, aquellas de cuentas, acolchadas, con plataforma, con tacón transparente... Opciones que han despuntado en las calles e incluso en las pasarelas donde la comodidad es primordial y por supuesto tienen el color como protagonista. Aquí va nuestra selección de sandalias de Zara que prometen triunfar estos próximos meses, sobre todo en Instagram, y que querrás fichar cuanto antes para no arrepentirte después. ¿Cuál eliges?

Sandalia plana track abalorio de Zara (35,95 euros)

Sandalia plana piel atada de Zara (109 euros)

Sandalia plana engomada de Zara (29,95 euros)

Sandalia plana piel trenzada de Zara (29,95 euros)

Sandalia tacón tiras finas de Zara (29,95 euros)

Sandalia piel cuña plataforma de Zara (45,95 euros)

Sandalia plana piel acolchada yute de Zara (29,95 euros)

Sandalia mini cuña vinilo de Zara (29,95 euros)