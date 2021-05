¿Son más infieles las mujeres o los hombres? Aquí tienes la respuesta y vas a flipar, amiga

¿Preparada? Según un estudio científico de The Journal of Sex Research las mujeres son más propensas a cometer una infidelidad que los hombres. Un grupo de psicólogos estadounidenses publica una investigación sobre las variaciones en la participación y las consecuencias de comportamientos extra-matrimoniales con y sin el consentimiento de la pareja entre usuarios de Ashley Madison.

En 2020, el 9% de los adultos encuestados consideraba que una aventura era “moralmente aceptable” en comparación con solo el 4% en 2006. Lo que nos indica que según pasan los años el sentimiento de culpa disminuye. Los usuarios de Ashley Madison indicaron haber participado más en las infidelidades tecnológicas (on line) con mayor frecuencia, seguidos por los comportamientos sexuales / explícitos y los comportamientos emocionales / afectivos con menos frecuencia. ¿Esta evolucionando la manera en la que somos infieles?

Según Lara Ferreiro, psicóloga experta y portavoz de la plataforma de citas Ashley Madison, “Curiosamente, las mujeres en el estudio actual informaron participar en infidelidades en mayor medida que los hombres. Esto contradice la teoría del guion sexual y las investigaciones anteriores, que indican que los hombres son más propensos a cometer infidelidades que las mujeres (Allen et al., 2005; Martins et al., 2016). Las mujeres les resulta más atractivo usar plataformas como Ashley Madison que protejan su anonimato.”

El 28,9% de los usuarios indicaron que la relación con su pareja a raíz de las infidelidades “mejoró algo” o “mejoró mucho” en comparación con el 14,1% de los que indicaron que su relación “empeoró algo” o “empeoró mucho”.

Una variable que se asoció con la mejora en la relación principal, la del matrimonio, fue el consentimiento de la pareja. En particular, aquellos que tenían una pareja principal que estaba al tanto y aceptaba su uso de Ashley Madison, eran más propensos a indicar que su relación había mejorado en comparación con aquellos con una pareja que no estaba de acuerdo. Por lo tanto, no es ilusorio pensar que veamos muchas más relaciones abiertas felices en un futuro cercano.

¿Está cambiando la Teoría del Guion Sexual? Los resultados de este estudio son en buena parte contrarios a esta teoría lo que indica que el guion sexual tradicional puede estar cambiando entre las culturas occidentales. Existe una investigación emergente que demuestra que el comportamiento sexual de los hombres es juzgado de forma más severa en comparación con las mujeres hoy en día, la llamada doble moral sexual al revés (Harvey et al., 2020). Se plantea incluso que los papeles sexuales por genero tradicionales serán reemplazado por un solo estándar sexual para ambos géneros (Bryant, 2003).