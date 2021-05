Si estás enganchada a la 2ª temporada de Luis Miguel, no vas a poder resistirte a sumar a tu lista estas series sobre la vida de grandes estrellas que están en Netflix y Amazon Prime Video

La primera temporada de Luis Miguel: la serie convirtió en un auténtico fenómeno en Netflix y la segunda, ya casi al completo en la plataforma en streaming, va camino a romper todos los récords anteriores. ¿Qué tiene la historia de Luis Miguel que a todos cautiva? La magnifica interpretación de Diego Boneta, aclamado por todos desde el capítulo uno, los misterios hasta ahora desconocidos del icónico cantante y todos los alicientes que nos otorga han sido determinantes. Y a todo ello tenemos que añadir que este tipo de series biográficas de grandes figuras de la música hace tiempo que se convirtieron en una de las favoritas del público.

Conocer los detalles detrás de la vida de los artistas más populares a nivel mundial, desde leyendas de la música pop a los representantes más recientes de lo urbano, es algo que despierta gran interés en la población. Saber cómo ha llegado a lo más alto, las dificultades del camino, su círculo más cercano... En definitiva, encontrar a la persona tras el personaje.

Tal es el fenómeno por este tipo de series o documentales que desde plataformas como Netflix o Amazon Prime Video no dudan en apostar por ellas, cada vez con más frecuencia. Por ello si eres una fanática de la vida de Luis Miguel y no quieres dejar de ver este tipo de propuestas, puedes estar tranquila, la lista no acaba ahí. Te dejamos una selección de algunas series/documentales biográficos que van a cautivarte desde el primer momento. ¿Cuándo comienzas con el maratón?

Series de Netflix y Amazon Prime Video sobre grandes estrellas de la música

Selena: la serie - Netflix

Súbete a mi moto - Amazon Prime Video

José José, el príncipe de la canción - Netflix

Hasta Que Te Conocí - Amazon Prime Vídeo

Mariposa de Barrio: La serie - Netflix

La Guzmán - Amazon Prime Vídeo

Nicky Jam: El ganador - Netflix