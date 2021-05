Ahora que los ‘Los Hombres de Paco’ han regresado, vuelven también nuestras ganas por ver series de la adolescencia: 8 éxitos que todavía puedes disfrutar en Netflix, HBO o Amazon Prime Video

Sí, nosotras también estamos enganchadas a Love is in the Air e hicimos maratón estos últimos fines de semana con los recientes éxitos de Netflix, El Inocente o ¿Quién mató a Sara?. No íbamos a ser las únicas en todo el planeta tierra. Pero es oír hablar de series que marcaron nuestra infancia, como ha sido el caso de Los Hombres de Paco, y algo consigue moverse dentro de nosotras. ¡No podemos evitarlo! Qué hubiera sido de nuestros años de instituto sin esas historias de amor, dramas, peleas que nos mantenían durante horas frente al televisor y se convertían en la conversación más repetida al llegar a clase.

Por mucho que pasen los años siempre nos hace ilusión volver a hablar sobre ellas y recordar aquellos personajes que dejaron huella en nosotros. El éxito del regreso de Lucas y Sara a nuestras vidas es el mejor ejemplo de que por décadas que pasen, eso no se olvida.

Si tú también eres una de nosotras, tenemos una noticia que promete alegrarte el fin de semana que está a la vuelta de la esquina, hemos dado con series icónicas, series que forman parte de nuestra vida, completas, del primer al último capítulo en nuestras plataformas favoritas: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+... No, no te estamos engañando, y no es únicamente series a nivel internacional que son auténticos fenómenos de masas, sino éxitos de dentro de nuestras fronteras que creías olvidados. Vas a poder disfrutar de nuevo de series tan adoradas como Los Serrano u Un paso adelante. ¡LA EMOCIÓN ES REAL!

Un paso adelante - Amazon Prime Video

Los Serrano- Amazon Prime Video

Rebelde Way - Netflix

Sin tetas no hay paraíso - Mitele

Hospital Central - Amazon Prime Video

Friends - HBO

Lizzie McGuire - Disney+

Las chicas Gilmore -Netflix

The O.C - Amazon Prime Video