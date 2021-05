Luz Cipriota: “Yo crecí escuchando a Luis Miguel, porque mi mamá era muy fanática. Así que no dudé ni un segundo en hacer el casting para la segunda temporada”

Luz Cipriota es una de las incorporaciones argentinas a la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, uno de los mayores éxitos de Netflix. Se sumó esta segunda temporada para interpretar a Lucía Miranda, esposa del manager del cantante, Hugo López. “Yo crecí escuchando a Luis Miguel, porque mi mamá era muy fanática. Entonces me llevaba al colegio escuchando sus canciones en el auto. Cuando salió la serie no la vi semana a semana, sino que esperé a que estuviera toda junta y la vi en dos días: me encantó. Cuando surgió la posibilidad de hacer un casting para la segunda temporada, no lo dudé ni un minuto”.

Luz Cipriota.

¡Buenas tardes Luz! ¿Cómo estás?

Ha sido un año raro, duro y difícil, pero estoy muy bien. La verdad que escapando de toda esta locura de la pandemia, estoy muy bien.

Y muy bien también a nivel profesional. Explícanos cómo te llegó la oportunidad de hacer el casting para la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’.

Yo había visto la primera temporada que fue muy exitosa. Cuando salió la serie me parecía súper atractiva la historia que no conocíamos. ¡La vi en dos días! Cuando me llegó el casting para la segunda temporada no lo dudé, estaba en Madrid y me hice un auto casting grabado. ¡Muy feliz! Cuando empezaron a definir el elenco yo ya estaba dentro...Luego surgieron rumores que otras actrices harían mi papel y yo pensaba pero qué decís chicos, que yo ya tengo el contrato firmado y el vuelo (risas). Es una serie tan exitosa que todo el mundo quiere estar dentro.

Decías un auto casting. Cuentános un poquito cómo lo haces para grabarte tu misma y que el resultado sea tan exitoso.

Partía con ventaja, porque al vivir en Madrid y trabajar para proyectos en todo el mundo, es una modalidad que llevo practicando muchos años. Era algo que tenía muy entrenado. Le busco las características al personaje y a la escena. Aquí había unos rasgos físicos y lo trabajé a partir de ahí. El flequillo muy marcado, al ser un personaje que aún sale en los medios, lo tenía que tener muy en cuenta.

¿Y cómo te transformaste para el casting?

Me fui a comprar un flequillo falso y a una tienda vintage a por una camisa de los años 90 y unos aretes. ¡Lo di todo! Era importante que me pareciera, porque si no podría ser cualquier actriz.

Y en la serie, ¿fue flequillo de verdad o falso también?

Yo quería sentirme Lucía Mirando 24 horas al día. Por eso pedí que me cortaran el pelo y el flequillo como ella. Fue divertido, aunque tuve que mantener el cambio por un año ya que por la pandemia tuvimos que parar el rodaje y luego retomarlo.

Bueno, has tenido suerte porque el flequillo es máxima tendencia (risas). Y si tuvieras que elegir un look de Lucía que llevarías hoy en día que han vuelto tanto los 90.

¡Cualquiera me lo hubiera llevado a casa! Y los espectadores también me lo decían.

Para una actriz, no sé si ayuda lo de ver ya la primera parte o mete más presión al ser una serie de éxito.

Por una parte te ayuda, porque ya sabes en la onda que van tus compañeros pero por otra, al ser una serie de tanto éxito la primera temporada, da más nervios y presión. Te preguntas si estarás a la altura de elenco y del personaje.

Luz Cipriota.

CRÉDITOS:

FOTÓGRAFO: Fabian Morassut

MAQUILLAJE: Fini Rico

VESTUARIO: Total look negro de The Kooples y vestido de Sandro. Joyas de Dime que me quieres.

ESTILISMO: Ana Capel