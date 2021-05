Yoly Saa: “Las canciones me ponen los pies en el suelo para saber en que momento vital estoy”

Con la ilusión de una niña, el brillo en los ojos y la autenticidad por bandera. Así se presenta Yoly Saa. Esta pontevedresa de 28 años que se marchó a Madrid a probar suerte con la música y que ahora ya es parte de ella. Ha compuesto para los grandes de nuestro país, cuenta con el apoyo incondicional de Andrés Suárez y está a punto de lanzar su primer disco. Pero antes de eso, llega con su nueva tema ‘A golpes de Fe’ y el próximo lunes tiene concierto a doble pase en el Teatro Lara de Madrid.

¿Preparados para descubrir la magia de esta joven gallega? ¡No te pierda su entrevista!

En este año de locura, ¿cómo estás? Porque dentro de la difícil situación del sector, a ti te ha ido realmente bien...

Dentro de lo que cabe estoy bastante bien, mi familia está bien de salud, todo mi entorno también. Además, como dice tú, muy bien el plano profesional así que no me puedo quejar en absoluto. Quitando que esto ha sido un desastre para todos, a mi me ha ido bien porque mucha gente me ha conocido durante el confinamiento.

Si te digo que te quedes con una sola cosa buena, a nivel profesional, de este año.

Que he comenzado a confiar un poquito más en mí, que era algo que me hacía mucha falta. Porque soy bastante insegura y me quedo con eso porque si no confías en ti mismo, es muy difícil que alguien lo haga. Todos hemos tenido mentalmente mucho tiempo para pensar y centrarnos en trabajar en nosotros mismos.

Y en este año de reflexión que dices que has hecho, qué le dirías a la Yoly que se vino de Pontevedra a Madrid y lo dejó todo para luchar por su sueño.

Que no tenga miedo, que trabajando las cosas suceden. A mi me han ayudado muchas personas, pero sobre todo tengo que agradecérselo a Andrés Suárez. Yo lo admiraba, era mi inspiración, empecé tocando en el metro por su historia y cosas de la vida, al final fue al primero que hice de telonera.

Y hablando de creer en una misma, ahora llegas con este ‘A golpes de fe’...Cuéntanos un poquito de este nuevo tema.

Fue la última canción que compuse para el disco, surgió después de todo este año de locura y del confinamiento. Yo venía de un momento mental bastante malo, porque me costó mucho salir a la calle después del confinamiento. Pero tenía una persona al lado que me ayudó y empecé a resurgir. Cada cosa que iba pasando en mi vida lo veía como un golpe de suerte, aire nuevo y de ahí ese ‘A golpes de fe’.

Además, dejas claro que te sientes cómoda en muchos estilo, llegas con este nuevo sonido. ¿Qué más nos queda por descubrir y sorprendernos de Yoly Saa?

¡Espero que mucho! Me pongo muy pocas fronteras a nivel musical porque bebo de muchos estilos. Voy por etapas y me dejo llevar por lo que más me gusta y me sale en cada momento. No me pongo barreras a la hora de hacer y de sentir la música.

Pero siempre con esa manera tan especial que te caracteriza a la hora de escribir las canciones. ¿Cómo nos imaginamos a Yoly componiendo? Te encierra a escribir o eres de las que las musas le vienen en cualquier parte.

Lo de encerrarme suele salirme bastante mal cuando lo fuerzo. Soy más de ver algo en el metro, en una serie, en otra canción... Una palabra que me inspire y de ahí me salen los temas. Cuando me hace click lo escribo en el móvil o me hago un audio para luego seguirlo.

Me he apuntado una frase tuya que me ha gustado mucho, “aunque parezca que haga canciones, ellas me hacen a mí”.

Sí, porque a veces nos pasan tantas cosas que no somo consciente ni nosotros mismos. Cuando cojo la guitarra y me salen la letras entiendo mejor en que momento estoy. Pienso, anda me está pasando esto y no era consciente de ello. La canciones me ponen los pies en el suelo para saber en que momento estoy. Hay veces que es muy fácil en este mundo perder la noción de las cosas, pero cuando cojo la guitarra y me sale la sonrisilla tonta sé que estoy en el lugar correcto.

Seguro que esa ‘sonrisilla tonta’ que dices te saldrá también el próximo lunes 31 en tu concierto con doble pase en Madrid en el Teatro Lara. Si no voy equivocada, el primer pase ya está agotado...

(Risas) ¡Sí! Y del segundo quedan muy poquitas entradas. Estoy como una niña pequeña, muy ilusionada y nerviosa... Y mira que aún quedan día. Me llevo una banda increíble, las canciones son muy buenas, pero quiero ver como estoy en el escenario porque con esto del coronavirus y de no tocar, creo que he dado 5 pasos atrás. Además, viene mi familia a verme de Galicia y me hace ilusión que sea un poquito mío.

Bueno, el otro día te subiste al escenario en el concierto de Cepeda aquí en Madrid y no lo parecía (risas).

Sí, un concierto increíble, un montón de gente, pero tengo la sensación de como si fuera la primera vez que me subía a un escenario. Como te decía, estaba muy ilusionada, como una niña pequeña.

También se te ve muy ilusionada con el disco... ¿Hay fecha?

¡Espero que sea antes de que acabe el año! Me da miedo decirlo, pero espero que sí. Habrá temas muy diferentes, están todos acabados. Solo nos queda acabar de decidir dos tema, si entran o no.

¡Estaremos pendientes! Y ya para acabar, algún consejo que te hayan dado desde que te viniste a Madrid y se te haya quedado grabado.

Me acuerdo de una charla con Luz Casal, era un día que yo estaba muy agobiada porque sufro de problemas de ansiedad. Y le comenté el esfuerzo que me supone subirme al escenario y ponerme de cara al público, porque soy muy vergonzosa, muy introvertida. Y ella no fue nada condescendiente, me recordó a mi madre. Me dijo “si no eres capaz de desprenderte de eso, mejor que pienses en dedicarte a otra cosa. Yo llevo 30 años en la música y todavía me pongo nerviosa al subirme al escenario. Si no te pones nerviosa, preocúpate porque entonces ya no te importa tanto la música”.