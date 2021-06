Pilar Rubio nos hace viajar hasta IBIZA (y a los años 70) con este pantalón de estampado floral de Zara que es PERFECTO para chicas bajitas

¿Quién se apunta? Que el crochet se ha convertido en el tejido estrella de la primavera y posiblemente también de la época veraniega no es ningún secreto. De ahí que no sorprenda que Zara ya haya tomado nota de ello y sus nuevas propuestas de cara a los meses de sol estén repletas de prendas y complementos con el crochet como gran protagonismo. Pero no solo el crochet, también los estampados más propios de los años 70 que nos hacen viajar en el tiempo hasta es época y también a Ibiza. Y Pilar Rubio como buena amante de la moda ha querido dejar constancia de ello en su sección de El Hormiguero en Antena 3.

Por eso Pilar Rubio ha optado por lucir un top y un collar de crochet con unos pantalones de campana de estampado floral. Y oh sorpresa. Son de Zara y son perfectos para las chicas más bajitas.

PANTALÓN ESTAMPADO FLORES (29,95€)

Pantalón estampado flores.

