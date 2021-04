Tú también vas a querer este conjunto de crochet de Zara que parece llegar directamente de los años 80 y es tan bonito como favorecedor

Que el crochet se ha convertido en el tejido estrella de la primavera y posiblemente también de la época veraniega no es ningún secreto. De ahí que no sorprenda que Zara ya haya tomado nota de ello y sus nuevas propuestas de cara a los meses de sol estén repletas de prendas y complementos con el crochet como gran protagonismo. Sin ir más lejos, esta misma mañana indagando en la web del buque insignia de Inditex hemos dado con el que promete ser uno de los conjuntos virales de este verano 2021, y no, no estamos exagerando.

Zara

Se trata de un total look en negro formado por shorts y top de crochet con estampado de flores en tonos blancos, rojos y verdes que parece llegar directamente de los tan aclamados años 80. ¿Tú también lo crees? Es original, alegre y realmente favorecedor, por no hablar de la comodidad que ofrece para llevarlo sin descanso en los días soleados que están por venir. ¿Para ir a la playa? Decimos sí. ¿Para salir de paseo y sobrellevar las altas temperaturas de la ciudad? También.

Tenerlo en el armario puede convertirse en un gran comodín, de ahí que tengamos claro que su éxito entre amantes de la moda será total. ¿A qué esperas para hacerte con él?

Conjunto de crochet de flores Zara (top 17,95 euros y shorts 17,95 euros)

Zara