Pilar Rubio: “Ser sexy es una actitud, no un don ni una condena”

Aun siendo morena tiene la típica vida rubia, ese tipo de vida en la que el mínimo común denominador es la felicidad. Eres guapa. O sea, feliz. Tu marido es guapo. Tía, qué feliz. Tus hijos parecen salidos de un anuncio. ¿Puedes ser más feliz? Sí, porque todo es éxito, proyectos y triunfos. Pilar Rubio hace check in en todo, pero para rizar el rizo ha confeccionado su propia colección cápsula de ropa. En Selmark.

–¿Coser era la flor de su secreto?

–Pues parece ser que sí... Pero no era tan secreto, ¿eh?

–Hace días las redes se volvieron locas con una imagen de usted confeccionando su vestido, ¿es la primera vez?

–Noooo… Llevo cosiendo sin parar desde los 6 años. Mi madre era modista.

–Se puede ser fashionista sin interrupción?

–Se debe.

–¿Y rockera y fashionista al mismo tiempo?

–Los rockeros son fashionistas siempre.

–¿Se puede innovar en bañadores con tan poca tela?

–Por supuesto. Hay que hacer de tu traje de baño tu mejor amigo y no tu peor enemigo. Con ese trozo de tela se puede realzar no solo tu belleza sino también tu autoestima, sacar lo mejor de ti misma. Como dice nuestro hashtag: Te sienta bien, te sientes mejor.

Pilar Rubio presenta su nueva colección de baño.

–¿Qué le ha dado Selmark para que usted repita?

–Libertad creativa, ganas, fuerza... Muchas cosas buenas.

–¿Qué les diría a las chicas que van a la playa con la parte de arriba y la de abajo random?

–Que tienen que entrar en la página web de Selmark y ver todas las maravillas que ofrece.

–¿Cuáles son sus inspiraciones?

–Las mujeres poderosas, fuertes y luchadoras.

–Preguntarle por playa o montaña es una tontería…

–Soy de playa, qué le vamos a hacer.

–Esa prenda y/o diseñador que nunca ha entendido...

–El pijama enterizo con cremallera. Cada vez que tienes que hacer pis es un problemón.

–¿Se vestía como una pin up sin saber antes que era una pin up, o es que «Grease» fue su peli de referencia?

–«Grease» siempre ha sido mi película favorita. Bingo.

–¿En su joyero podría encontrar antes un anillo de calaveras que unas perlas?

–Hombre, por supuesto.

La presentadora española Pilar Rubio posa para los fotógrafos durante la presentación de su colección para la firma española Selmark este miércoles en Madrid.

–¿Cómo se consigue dar a luz y que no se le note?

–Teniendo una rutina. El ejercicio, una buena alimentación… es un modo de vida. No hay que dejarse. Y durante el embarazo tampoco hay que abandonarse.

–¿Le duele la cara de ser tan guapa?

–Me duele el cuerpo cuando no me muevo.

–Cuénteme su secreto y, por favor, obvie «beber mucha agua» o «dormir 8 horas».

–La felicidad y comenzar el día con una actitud positiva.

–¿Ser sexy es un don o una condena?

–Es una actitud.

–Ese vicio inconfesable que se prohíbe a sí misma…

–No me prohíbo nada. Lo que me apetece comer, lo como. Lo que hay que elegir es el momento adecuado para hacerlo.

–¿Su prenda fetiche?

–Una chupa de cuero.

–¿Con la imagen de quién forraba usted sus carpetas del instituto?

–Mi carpeta de instituto la forraba con fotos de Axel Rose… Y la sigo forrando.

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–Las mariposillas que tienes por dentro… Eso me chifla. Y lo que más me amuerma… No hay nada que me amuerme del amor porque, si no, no sería amor, ¿no? En el amor es todo super guay.

Pilar Rubio presenta su segunda colección cápsula de baño diseñada en colaboración con la firma gallega Selmark, a 12 de mayo de 2021, en Madrid (España)

–¿Qué le pide al ser amado?

–Como decían en «Love Story»: «Amar significa no tener que decir nunca lo siento».

–¿La imagen de su marido es un «travail a deux» o cosa de él, que le roba las cremas?

–Noooo, es todo suyo. Él es así. Es su esencia.

–¿Y ese plato por el que se pasa la proteína por el forro?

–Casi todo lo que como lleva proteína. Me puedo comer una pizza sin problema, lleva queso, que es proteína… La tarta red velvet, que me vuelve loca, lleva leche y huevos. ¿Te vale?

–¿Dónde se ve más, en «Maestros de la costura», «Supervivientes» o «La isla de las tentaciones»?

–En «Maestros de la costura».

–¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y no le apetece desmentir?

–De mí se dicen estupideces todo el día. No tengo tiempo para desmentir. Si lo hiciera, tendría que tomarlo como un trabajo extra y, chico, no me pagan para eso. Prefiero dedicar mis horas a cosas más productivas.

–¿Dónde resetea y se queda como nueva?

–Dónde, no, con quién. Es mucho más importante el con quién. Con mi familia y mis amigos.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–¡Tengo 8 perros! ¡Puedo elegir! Lobo mola, la calle no te la digo.