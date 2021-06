Ay amiga, tengas mucho o poco pecho, este es EL NUEVO SUJETADOR sin costuras ni aros que te va a hacer sentir súper cómoda

Sí, amigas, eso que siempre buscamos y que parece un milagro más propio de Lourdes encontrarlo. Pero existe. Y nosotras lo hemos descubierto gracias a esta publicación de Anita Matamoros. ¿Quién dice que las influencers no nos solucionan la vida? ¡Pues sí! Y es que estamos hablando de ese sujetador que se merece un monumento: cómodo, sin costuras, sin aros y encima bonito. ¡Qué milagro! Porque oye ya estábamos hartas de buscar todas esas cualidades en un sujetador y que la dependiente se acercara a nosotras con un diseño que parecía sacado del cajón de nuestra abuela. Pero Sloggi es la revolución.

La marca experta en lencería tiene entre sus colecciones este sujetador que no aprieta. No marca. No se ve si no quieres y no se resbala. Y así lo explica Anita Matamoros: “Con las operaciones y todo… Mi cuerpo ha cambiado mucho a lo largo de los años. ¡Esto ya lo sabéis!A día de hoy lo cuido, lo escucho, lo hidrato, lo amo. Uso cosas que me hagan sentir cómoda y bella, empezando por la ropa interior, que tiene que adaptarse a estos cambios. @sloggi_spain ha creado el primer sujetador con confort inteligente! El nuevo sloggi BODY ADAPT se adapta al cuerpo, a sus movimientos y a las constantes variaciones que sufre. Para mimarlo siempre 💕No tiene aros que molesten y sin embargo, sujeta súper bien gracias a sus inserciones de gel 3D. Hay 3 modelos de sujetador BODY ADAPT con 3 niveles de sujeción diferentes. El que yo llevo es nivel medio, es el modelo SOFT Bra y se adapta genial! Recomendado 100%!”.

Y evidentemente nosotras se lo queremos copiar ya de ya. Cambia cuando cambias, se mueve cuando te mueves. Esta innovación promete acompañar a la mujer en todos sus movimientos y cambios garantizando el máximo confort. Ya sean cambios posturales durante el día o cambios fisiológicos de cualquier tipo, Body Adapt se ajusta a las formas y facilita la actividad. También si hay cambio de clima, la práctica de deporte o una gran siesta provocan cambios en el pecho.

SLOGGY BODA ADAPT SOFT BRA (34,90€)