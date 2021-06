Festival de Málaga 2021: estos son nuestros looks favoritos de la gala inaugural, de Anna Castillo a María Castro reciclando su vestido de novia

Ay, amiga, lo que nos gusta a nosotras una alfombra roja y lo que las echábamos de menos. La 24 edición del Festival de Málaga arrancó anoche con la gala inaugural. El festival de cine de Málaga da cita a algunas de las actrices más famosas, que anoche pisaron la alfombra roja de inauguración. ¿Aún no has visto los mejores looks? ¡Aquí van nuestros favoritos!

Irene Arcos de Yolancris

La actriz Irene Arcos posa en la sesión de fotos de la jornada inaugural del Festival de Cine en Español de Málaga.

Goya Toledo de Isabel Marant

Goya Toledo posa en el photocall de la inauguración del 24 Festival de Málaga.

Noemí Ruiz de Rafael Urquizar

Noemi Ruíz posa en el photocall de la inauguración del 24 Festival de Málaga, a 03 de junio de 2021.

Blanca Romero de Apparentia

La actriz Blanca Romero posa en la sesión de fotos de la jornada inaugural del Festival de Cine en Español de Málaga.

Toni Acosta de Pedro del Hierro

La actriz Toni Acosta durante la gala inaugural de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine en Español de Málaga.

Anna Castillo de Missoni

La actriz Anna Castillo posa en la sesión de fotos de la jornada inaugural del Festival de Cine en Español de Málaga.

María Castro con su vestido de novia reciclado

La actriz María Castro posa en la sesión de fotos de la jornada inaugural del Festival de Cine en Español de Málaga.

Stephanie Cayo de Zuhair Murad

La actriz Stephanie Cayo posa en la sesión de fotos de la jornada inaugural del Festival de Cine en Español de Málaga.

Melanie Olivares de Chiara Boni La Petite Robe