No se puede ser MÁS Verano (y tendencia) que Sara Baceiredo con este mono vaquero blanco de Pull&Bear que amarán todas tus Converse y botas cowboy

¿Os ha quedado claro, no? Y es que no se puede ser más verano y tendencia que Sara Baceiredo con este lookazo de fin de semana que se ha marcado con estas altas temperaturas que tenemos en Madrid. Que no es verano, pero se lo parece. Y este buen tiempo nos hace pensar en todo lo bueno que está por llegar, en el verano de nuestras vida, en el mar y todos esos lookazos que nos vamos a marcar. Y hablando de lookazos, nos hemos enamorado de este mono corto blanco de Pull&Bear que ha lucido Sara.

Una prenda en tendencia y que grita verano por los cuatro costados. De esas que podemos llevar ya con botas cowboy o Converse y en verano con sandalias o alpargatas. ¿Quieres copiarla? Aquí lo tienes.

Mono corto blanco vaquero (25,99 €)