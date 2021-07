Así es el vestido PERFECTO y TENDENCIA de Zara con el que Violeta Mangriñán ha ARRASADO en Instagram y además potencia el bronceado

¡Bienvenido julio! ¿Y que le pedimos a este mes de verano? El sueño de una noche de verano, y no hay más sueño de verano que un vestido de ‘efecto tipazo’, que potencie el bronceado y que sea verano en su esencia. Y el diablo se viste de Zara, o en este caso, Violeta Mangriñán. Y es que la joven televisiva nunca nos falla con sus looks y esta vez no podía ser menos. Ha sido verla en sus Stories de Instagram con este vestidazo drapeado en azul y ponernos a buscar en modo detectives de la moda de dónde era. ¿Lo queréis saber?

Pues nuestra intuición no ha fallado y es un vestido de Zara de nueva colección. Sí, del rinconcito ordenado. Nada de rebajas. Pero la verdad, amigas, es que con esta maravilla no nos importa que no esté rebajado.

Stories de Violeta Mangriñán.

Estamos hablando de este vestido de escote recto y tirantes finos ajustables con detalle de tejido drapeado y bajo con abertura en espalda. ¡Una maravilla!

VESTIDO TUBO DRAPEADO (29,95€)

Vestido drapeado.

