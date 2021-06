Todas aquellas que midan menos de 1,60 van a querer estos tops de Zara Kids que visten más que una camisa

Volver a casa frustradas tras pasar horas y horas de compras y no dar con las prendas que nos queden bien, que se adapten a nuestra altura sin la necesidad de arreglarlas es cosa del pasado. No negamos que en algunas ocasiones esto puede llegar a repetirse, pero hace tiempo que conseguimos poner soluciones, mejor dicho, dimos con bastantes alternativas. Son muchas las firmas de moda que conscientes que las medidas estándar no están pensadas para mujeres que midan menos de 1,60 se pusieron manos a la obra y lanzaron prendas e incluso colecciones enteras para chicas petite (y nos encanta), sin embargo terminando siendo las secciones infantiles las que nos dieron una alegría. Sí, has oído bien, las propuestas de niña pueden ser tu mejor solución si tu altura no supera la media nacional. Zara Kids es el mejor ejemplo.

Amancio Ortega, a golpe de propuestas de ensueño, ha conseguido que no solo fichemos prendas en sus secciones principales sino que sea en la línea destinada a niñas entre 6 y 14 años donde nos pasemos horas y horas. No solo los bolsos han logrado cautivarnos, las sandalias han pasado a ser nuestras favoritas o los vestidos nos han robado el corazón, también lo han hecho los tops. ¿Pueden ser más bonitos? ¿Y más económicos?

Hablamos de las últimas propuestas de la división del buque insignia de Inditex que son perfectas para acompañar a nuestros shorts vaqueros o incluso darle una vuelta a cualquier outfit. Tops de crochet, de canalé, con lazadas, con detalles especiales, a todo color... No faltan tendencias en todos ellos, de ahí que después de verlos no queramos acudir a ningún otra web.

Si estás pensando en darle un nuevo aire a tu armario de verano y por un precio económico, estas pueden ser tus mejores alternativas. Di adiós a los problemas por la altura y lánzate a la web de Zara Kids. Aquí nuestra selección, la única que te va a dejar sin palabras.

10 tops de Zara Kids para llevar con vaqueros y pasar de look y LOOKAZO

Camiseta rib cut out de Zara Kids (9,95 euros)

Top rayas estructura de Zara Kids (9,95 euros)

Top crochet rayas de Zara Kids (15,95 euros)

Top crop jacquard de Zara Kids (5,95 euros)

Top crochet rosetones de Zara Kids (17,95 euros)

Top rayas de Zara Kids (17,95 euros)

Camiseta nudo de Zara Kids (9,95 euros)

Top rayas nudo con lino de Zara Kids (15,95 euros)

Top crochet margaritas de Zara Kids (15,95 euros)

Top rib margatinas de Zara Kids (5,95 euros)