3 capazos low cost para emular a nuestras influencers favoritas

Si hay un bolso que no puede faltar este verano entre las que más saben de moda, ese es sin duda el capazo. En todas sus versiones y formas, este bolso de rafia o mimbre se ha convertido en imprescindible para dar ese toque estival a cualquier look. Las expertas en moda lo lucen tanto con bikinis como con vaqueros y blusas de aire romántico. Y aunque en Instagram hay modelos que no fallan, como los de Loewe o Jacquemus, nosotras hemos querido bajar el rango y acercar esta tendencia a precios más asequibles.

Por ello, hemos recurrido a tres de nuestras influencers favoritas para aprender cuáles son los modelos que más triunfan y buscar su versión low cost en nuestras firmas de cabecera. ¡Y la verdad es que no tienen nada que envidiarles!

MAXI SHOPPER

Este tipo de bolso es de lo más elegidos al llegar la hora de bajar a la playa o la piscina. Por su gran capacidad y su poco peso te permiten meter en él desde tu libro favorito hasta la toalla o el sombrero. La actriz Paula Echevarría lo sabe, y estamos segura que como madre, es una de las opciones más cómodas para ella. Por eso nosotras hemos buceado en las webs de las marcas y hemos encontrado un modelo muy parecido al suyo en Pull&Bear por solo 29,99 euros.

Bolso maxi shopper de rafia, de Pull&Bear

BOLSO BOMBONERA

La influencer Alexandra Pereira se ha dejado ver por París con un original diseño tipo saco en mimbre y cuero de Louis Vuitton, estampado con el famoso monograma de la firma francesa. Nosotras te proponemos esta versión asequible de Parfois por 25,99 euros que tiene poco que envidiar al suyo. Es perfecto para llevar esta tendencia en la ciudad y a la vez aportar a tu estilismo un aire veraniego.

Bolso de rafia, de Parfois

EL MODELO MÁS CLÁSICO

La periodista Sara Carbonero se ha decantado por una de las opciones más sencillas, un bolso rectangular de rafia en color natural con asas largas de cuero. Un modelo que no pasa nunca de moda, y que ella combina como nadie acompañada de vestidos maxi y de aires boho. Aunque no sabemos de dónde es el que luce la ex de Casillas, hemos encontrado un modelo muy parecido en Mango que además incluye un forro interior con cremallera, para no perder nada. ¿Su precio? 39,99 euros.

Bolso de rafia, de Mango

Las opciones son infinitas, así como las combinaciones, convirtiendo este bolso en una opción versátil y ahora también económica. ¿A qué esperas para llevarlo?