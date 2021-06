Si buscas darle un toque de color a tus looks, estos bolsos de Mango, Zara o Bimba y Lola (rebajados) son tu mejor solución

Recurrir a los complementos para elevar nuestros looks, para darles un giro de 180º, marcar la diferencia o aportar el toque de color y glamour necesario es una de nuestras estrategias favoritas. Nada como optar por unos zapatos con personalidad, unas originales joyas o un bolso de ensueño para lograr que hasta el look más sencillo se convierta en el más atractivo.

En el caso de los bolsos, hace tiempo que se convirtieron en algo más que un simple accesorio para situarse como uno de nuestros mejores aliados a la hora de vestir. La capacidad que tienen para completar cualquier elección, desde aportar luz y originalidad, hasta el toque de glamour que nunca está de más. ¿Imaginas un estilismo de noche sin llevar bolso encima? Nosotras tampoco.

Y es que por muy sencillo o pequeño que sea el bolso elegido, rara es la ocasión en la que no logra destacar frente al resto. Más todavía en verano donde este tipo de complementos se llenan de estampados y colores y adquieren una categoría superior.

Si estás pensando en tu próximo look de invitada o simplemente quieres lograr outfits diferentes y veraniegos para las próximas semanas, puedes estar tranquila, porque el abanico de posibilidades con el que contamos a día de hoy no deja de ampliarse. De crochet, de rafia, con estampados, acabados satinados, flecos... Y lo mejor de todo es que sumarlos hoy mismo a tu cesta será mucho más barato de lo que imaginas: ¡estamos de rebajas! Aquí una selección de bolsos a todo color de Zara, Mango y Bimba y Lola para que te olvides de cualquier look aburrido. ¿A qué esperas?

Shopper macramé asa bambú de Zara (12,99 euros)

Bandolera tejido satinado de Zara (25,99 euros)

Bandolera mini crochet de Zara (9,99 euros)

Bolso crochet flores de Mango (15,99 euros)

Bolso tote coco de Mango (15,99 euros)

Clutch tejido tie-dye de Mango (19,99 euros)

Bolso bandolera trapecio piel rosa de Bimba y Lola (81 euros)

Mini bolso tote naranja de Bimba y Lola (70 euros)

Bolso saca malla XS menta de Bimba y Lola (68 euros)