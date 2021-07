Julia Medina: “De pequeña me imaginaba siendo funcionaria y desde que salí de ‘Operación Triunfo’ he tenido que aprender a vivir en una constante incertidumbre”

Artista de los pies a la cabeza. Y con los pies en el suelo. Tan importante y tan difícil a la vez para esta generación de artistas salidos de ‘Operación Triunfo’. Pero ella lo ha conseguido. Con su gracia gaditana natural, su inteligencia y su talento. Cantante, compositora, intérprete. Sí, estamos hablando de Julia Medina que vuelve pisando fuerte con una canción titulada Qué será de mí, que funciona como primer adelanto del que será su segundo trabajo discográfico. Una nueva Julia que llega con unas letras y un sonido más maduro. Una oda al amor y a la incertidumbre a la que la joven se ha acostumbrado a vivir tras su paso por el programa de televisión. ¡No te pierdas la entrevista de Julia Medina con Lifestyle!

¿Cómo estás Julia? Entiendo que feliz con este nuevo single...

Muy bien la verdad, llevaba tanto tiempo sin sacar música que estoy feliz. Y más después de este año complicado. Un año difícil a nivel de ánimo, con toda la pandemia, he estado encerrada en casa escribiendo canciones y solo quería que pudieran ver ya la luz. Y por fin está fuera, así que súper feliz.

Y vuelves con este ‘Qué será de mí' que está teniendo una gran acogida.

Yo la verdad es que nunca se valorar cuando está teniendo buena acogida un tema (risas). Yo me guió por mi madre que es la que está pendiente de los número y me dice, “Julia estupendamente” (risas). Pues ya estoy tranquila.

Un ‘Qué será de mí' que es una oda al amor y a la incertidumbre. No puede reflejar mejor este año que estamos viviendo...

La escribí justo en el principio del confinamiento. Yo estaba empezando con mi pareja y nos confinamos los dos juntos. ¡La prueba de fuego! Y después de un año seguimos juntos, así que lo hicimos bien. Era justo ese momento de incertidumbre que empezaban los primeros problemas típicos de convivencia... Los “has dejado el cuchillo lleno de Nutella en el fregadero”, esas cosas que nunca te imaginas que vas a vivir con alguien, pero llega el momento. Y justo fue un día que habíamos discutido y el me dijo “he hecho esta melodía, ponle letra”. Y yo pensé perfecto, la voy a escribir sobre ti y te vas a enterar (risas).

Ya no vas a dejar más el cuchillo...

Exacto. Además, yo soy una persona que vivo siempre en la incertidumbre y siempre me pregunto que va a ser de mí. Yo siempre ha sido de seguir el camino convencional y de pronto de ves en ‘Operación Triunfo’, con esta incertidumbre que no sabes cuando cobras. Yo siempre de pequeña me veía de funcionaría, cobrando el día 1 de cada mes y todo lo contrario. Y ahora me estoy adaptando a esta incertidumbre.

Y ahora aún más con toda la pandemia... Este nuevo single es el adelanto del disco que llegará en otoño.

Sí, por mi lo hubiera sacado hoy mismo, pero tengo una oficina que me recomienda que verano no es el mejor momento. Y por lo que estoy viendo estos días de promo tienen toda la razón. Porque todo el mundo está pensando más en las vacaciones que en otra cosa. En cuanto acabe el verano, saldrá.

En este nuevo disco, ¿las canciones son escritas todas en el confinamiento o de antes?

Hay algunas escritas antes, incluso de antes de ‘OT’ que tenía la espinita de producirla. Pero la mayoría son del confinamiento o de este invierno.

Y el nuevo trabajo va a ser en la línea de este ‘Qué será de mi’ que escuchamos a una Julia diferente, otro sonido.

Intento seguir esa línea, pero también hay baladas clásicas de pop español que me representan.

En ‘Qué será de mí', dices ese ' los trenos no pasan dos veces’. ¿Te lo han repetido mucho después de salir de ‘Operación Triunfo’?

En realidad me lo he dicho yo siempre toda la vida. Me acuerdo que una vez vi una película de Jim Carrey, ‘Dí que sí', y yo la vi de pequeña y pensé, diciendo que sí a todo puedes cambiar tu vida. Y lo puse en la práctica. Por ejemplo un grupo heavy de Cádiz me dijo si quería cantar con ellos y yo les dije que sí. Y con eso aprendí un montón. La oportunidades pasan, dí que sí a todo porque no sabes que oportunidad te va a cambiar la vida. Luego tuve que aprender a decir que no.

La última vez que hablamos, que venías a presentar tu primer disco ‘No dejo de bailar’, nos dijiste que por el concepto de soledad del disco tu madre te había dicho; “cariño, no serás tu un poco dependiente, no?”. ¿En el nuevo disco también lo veremos?

(Risas) Justamente estoy en terapia con mi psicóloga y el otro día hice un test de personalidad. En un ránking del 1 al 120, me salía un 115 de dependencia. Creo que esto hay que trabajarlo. Yo creo que lo he cambiado un poco, intento trabajar cada día. Intento dejar de ser dependiente, hasta de las cosa.

Y hablando de dependencia, la que le has creado tu a tus fans con el cartel de ‘Desde el epicentro’ que has colgado en Instagram. Se que aún no lo puedes contar, pero son fechas todas para octubre...

Aún no lo puedo contar, solo te puedo decir que me apetece hacer un encuentro cercano con la gente que me sigue y esto es lo que veremos en octubre.

En ese nuevo disco que llegará para otoño, ¿habrá alguna nueva colaboración?

¡Sí! Y no es por hacer hype, pero va a sorprender mucho. Es de alguien de un genero totalmente diferente al mío, que ha aportado muchísimo a la canción y que lleva toda la vida en los escenarios. ¡Va a sorprender!

Marta Soto, Luis Cepeda y Gonzalo Hermida... ¿qué has aprendido de cada uno de ellos?

(Risas) ¡De Gonzalo puedo estar hablando una hora! He aprendido tanto de él que hay veces que la gente cuando escuchan mis nuevos temas me dicen que suenan a él. Es inevitable, trabajamos todo el día juntos. Y tiene una sensibilidad y una capacidad de emocionar a la gente que escucha increíble. Luego Marta, es una tía súper honesta con lo que hace. No la puedo admirar más. Siempre intento inspirarme con ella. Marta es una persona de la que hay que aprender. ¿Y Luis? Con Luis me meo de risa. Es un tío que sabe disfrutar del momento. Cuando hay algo que le gusta lo dice y cuando no le gusta también. Un tío honesto.