El chaleco de aires mejicanos que no paras de ver en Instagram es de esta marca peruana

Una de las mejores que nos ha dejado Instagram es la posibilidad de poner auténticas joyas a nuestro alcance. Y no nos referimos solo a piedras preciosas y diamantes -que también- si no la red social ha conseguido democratizar la moda hasta tal punto que una persona en el rincón más remoto de España puede hacerse con una pieza hecha por artesanos del otro lado del mundo sin salir de su casa. Ya no hace falta encargarle a esa amiga que viaja a Colombia que te traiga un Wayu (aquellos bolsos de lona tipo bombonera que tanto furor causaron hace algunas temporadas) o ir a Nueva York para comprarse una gorra de los Yankees o a París a por una boina. Con un solo clic puedes tener lo que quieras donde quieras.

Y esto también ha servido para dar a conocer al gran público algunas pequeñas marcas de elaboración artesanal y unidades muy limitada que de otra manera sería muy difícil tener en nuestro radar. Conscientes del poder de Instagram, las marcas de moda fueron de las primeras en usarlo para su propio beneficio y aplicarlos a su comunicación y por supuesto a sus ventas. Cada vez son más las marquitas especiales que descubrimos y con las que conseguimos crear outfits personales y nada vistos. Es la forma perfecta de llevar un look con el que sabes que no vas a coincidir con nadie.

Eso es lo que hemos sentido cuando hemos dado con The Last, la marca de ropa creada por Camila Basurco. Esta joven artista peruana ha creado su firma con el concepto de ofrecer piezas atemporales realizadas a mano. Sus piezas consiguen ser una mezcla de historia y modernidad, inspirado en el sentido de estilo de su fundadora. Sus colecciones cápsula incluyes productos creados especialmente por artesanos peruanos o y de otros países.

Además, se trata de una marca defensora del slow fashion, ese nuevo concepto que parece imponerse cada vez más en la moda, y que buscar crear de manera sostenible, responsable, y con una clara apuesta por la artesanía, con el uso de técnicas indígenas que se han transmitido de generación en generación. Sin olvidar el compromiso que The Last tiene con las mujeres, ya que su equipo está formado totalmente por mujeres.

Entre todas sus piezas tan especiales, hay una que no paramos de ver en Instagram y que nos ha conquistado tanto que ya la hemos incluido en nuestra wishlist. Se trata de un chaleco de estilo mejicano con bordados que podemos encontrar en varios colores, como el azul, el granate o el rojo. Una prenda que seguro se convertirá en la inversión perfecta para las próximas temporadas.