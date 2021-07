Todos los kimonos que importan este verano los vas a encontrar en esta tienda low cost

Es el sustituto por excelencia de blazers, cazadoras y americanas cuando llega el calor. Pero este 2021, adquiere más protagonismo que nunca al convertirse en imprescindible no solo para bajar a la playa con estilo o pasar un día en el chiringuito, si no que también es la nueva chaqueta de aires relajados para acompañar con tus looks de diario y seguir llevándola hasta el otoño.

Gracias al gran éxito que ha cosechado esta temporada, especialmente sobre la pasarela y de la mano de firmas de reputados diseñadores, podemos encontrar kimonos en mil y una versiones, para todos los gustos y colores. Desde diseños maxi y largos hasta versiones más cortas o algunos tan ligeros que parecen chales. Y ha habido una marca que se ha dado cuenta de su potencial y se ha lanzado a ofrecernos al común de las mortales todo tipo de modelos, con una clara preferencia por los estampados, para que tu elijas cómo combinarlos.

La firma Parfois parece haber oído nuestras súplicas y darnos la respuesta en forma de toda una sección dedicada solo a esta prenda. Esta tienda portuguesa, pionera en ofrecer a las mujeres una marca de accesorios de calidad y a un precio asequible, se convirtió para muchas mujeres en el referente para encontrar desde collares especiales y llenos de color hasta sombreros, bolsos de día y especialmente de fiesta cuando llegaba el momento de encontrar el tan ansiado clutch para acompañar nuestro look de invitada.

Con el tiempo, Parfois ha ido ampliando su oferta de productos, desde zapatillas, chanclas, bonitas sandalias hasta llegar a la ropa. Sus vaqueros cómodos y favorecedores han sido en las últimas temporadas un ejemplo de su éxito, sin olvidar sus prendas de punto o vestidos ligeros. Y es ese rollo tan relajado el que han llevado ahora a sus kimonos. Que además de no superar los 30 euros, aportan un rollo especial a cualquier estilismo. Pero lo cierto es que algunos son tan bonitos que nos dan ganas de lucirlos directamente encima del bañador y bikini y nada más.

Aunque nos ha sido una tarea difícil, te hemos seleccionado aquí nuestros 5 favoritos para este verano:

Kimono estampado 100%modal, de Parfois (25,99 euros)

Kimono estampado 100%modal, de Parfois

Kimono con estampado de hojas, de Parfois (29,99 euros)

Kimono con estampado de hojas, de Parfois

Kimono abierto con flecos, de Parfois (19,99 euros)

Kimono abierto con flecos, de Parfois

Kimono con estampado multicolor, de Parfois (29,99 euros)

Kimono con estampado multicolor, de Parfois

Kimono en tonos azules con pompones, de Parfois (19,99 euros)