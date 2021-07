Cuando veas el bañador ‘made in Spain’ de ESTELA GRANDE vas a comprarte hoy mismo un vuelo a Formentera o a Lanzarote para poder estrenarlo

Hay bañadores y bañadores, y este que acaba de descubrirnos Estela Grande no ha robado el corazón y nos ha creado una necesidad máxima de estar en la playa en estos momentos. Que oye, no nos quejamos de estar tecleando delante del ordenador, aunque en la playa estaríamos mejor. Eso sí, amigas, este bañador ‘made in Spain’ es tan espectacular y bonito que nos lo pondríamos hasta para teletrabajar con nuestro ordenador desde casa. Tiene un escote precioso y además hace ‘efecto tipazo’, estiliza y alarga visualmente las piernas.

Sí, amigas, estamos hablando de Ônne Swimwear. La marca de baño española que arrasó en Instagram el año pasado y que esta temporada se postula de nuevo para ser la favorita de todas las influencers. Y ahora acaban de estrenar nueva colección. ¡Y no puede ser más preciosa!

Estela Grande con bañador 'made in spain'.

Ônne Swimwear, la marca de la valenciana Gisela Cid que lleva varios veranos alzándose con el título a la firma más viral de las redes sociales. Y de nuestra maleta de vacaciones también. Y lo mejor, es que además de ser una firma española, su creadora es una joven mujer que apuesta por reivindicar el cuerpo de la mujer. ¡BRAVO!

Estela Grande con bañador 'made in spain'.

El modelo que ha elegido Estela Grande es el ‘Tessa Onepiece’ y además está disponible en 4 colores más. No tenemos dudas de que lo vamos a querer llevar hasta como body en la ciudad con unos vaqueros o una falda. ¡Fantasía!

TESSA ONEPIECE (49,95€)

Bañador Tessa.